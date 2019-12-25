فاروق جعفر: الزمالك يمر بنفس ظروف الأهلي.. و3 حلول لعودة النتائج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمر بنفس الظروف التي تعرض لها فريق الأهلي في الموسم الماضي، لافتًا إلى أن ما يميز الفريق الأبيض هو نجاح الفريق في إنهاء المشاكل.

نجم الزمالك السابق قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"الأهلي في الموسم الماضي استطاع أن يعبر الأزمات ونجحوا في النهاية بالحصول على لقب الدوري".

ووضع فاروق جعفر عدة حلول من أجل إنهاء أزمة نتائج الفريق الأبيض :"مشكلة الزمالك عدم وجود مسئول تاريخه أقوى من اللاعبين لتحترمه، كل لاعب يشعر بأنه الأفضل في العالم".

وتابع :"صحيح أنا عندي مشكلة مع رئيس الزمالك لكن عليه أن يستعين بنجوم الفريق القدماء وتصفية الخلافات لإعادة الاستقرار من جديد، الزمالك يحتاج إلى لجنة الكرة لديهم الخبرة في الكرة وليسوا من أصحاب المهن الأخرى".

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وتعجب فاروق جعفر خلال تصريحاته من استعانة مرتضى منصور ببعض اللاعبين الذين لا يمتلكوا أي تاريخ في النادي، قائلاً :"ليس من المعقول أن يتم الاستعانة بلاعبين لعبوا للنادي موسم أو موسمين وتقول عليهم رموز النادي، أين حازم إمام أو حسن شحاتة أو أيمن يونس؟".

وواصل :"مشكلة أخرى في الفريق وهو المدرب الذي يمتلك تجربة ليست موفقة في مصر، لابد الجلوس مع اللاعبين وليس من الضروري أن يجلس معهم رئيس النادي لكن لابد من تصفية الخلافات في الفريق".

الزمالك كان قد فشل للمباراة الثالثة في تحقيق أي فوز عقب تعادله السلبي أمس الثلاثاء أمام الإنتاج الحربي في إطار مباريات الأسبوع العاشر.

ويتواجد الزمالك في الترتيب الرابع برصيد 15 نقطة بفارق تسع نقاط كاملة عن الأهلي متصدر الترتيب بـ24 نقطة والذي حقق الفوز في 8 مباريات.