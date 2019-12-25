اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

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مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم بث حي مباراة ليفربول الان مباراة الليفر اليوم، بث مباشر اليوم مباراة ليفربول موقعة نارية ينتظرها عشاق الدوري الإنجليزي مساء الأحد المقبل عندما يلاقي فريق ليفربول على فريق ولفرهامبتون في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج.

فريق الألماني يورجن كلوب يتصدر جدول المسابقة قبل خوض المباراة أمام ولفرهامبتون دون أن يعرف للخسارة طعما، حيث أن فريق الليفر يقدم مستوي متميز خلاال الفترة الماضية.

وتوج فريق ليفربول بكأس العالم للاندية مؤخراً على حساب فريق فلامنجو البرازيلي في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة وحسمها الريدز بهدف دون رد

و فيما يلي التشكيلة المتوقعة لليفربول في المباراة المقبلة أمام ولفرهامبتون :

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في حراسة المرمى : أليسون بيكر.

في خط الدفاع : جو جوميز ، فيرجيل فان دايك ، أندي روبرتسون و ترينت أليكساندر أرنولد.

في خط الوسط : جيمس ميلنر ، نابي كيتا و جوردان هيندرسون.

في خط الهجوم : ساديو ماني ، محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.