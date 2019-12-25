اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر بدون تقطيع chelsea vs arsenal | Premier League live

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مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر أرسنال وتشيلسي اليوم مشاهدة مباراة أرسنال مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر مباراة أرسنال اليوم مشاهدة مواجهة تشيلسي بدون توقف يمتلك تشيلسي رقما مميزا في مباريات الديربي التي تجمعه بأندية لندن في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز على مدار التاريخ.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي ويعد البلوز أكثر الفرق تحقيقاً للأنتصارات في مباريات الديربي التي تجمع بين الاندية اللندنية في الدوري الانجليزي الممتاز بـ 129 انتصار.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي في حين يعد توتنهام أقل الفرق تذوقاً لمرارة الهزيمة في "ديربيات لندن" بعدما خسر في 88 مباراة، يليه وست هام يونايتد الذي خسر في 100 مباراة.

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مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي وحقق فريق تشيلسي فوزا هاما على نظيره توتنهام بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين الاحد الماضي بملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 32 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي وسيكون تشيلسي على موعد مع ديربي لندني جديد عندما يواجه ارسنال الاحد المقبل بملعب "الامارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من منافسات "البريميرليج".