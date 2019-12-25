اونلاين | مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز

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كشف ميكيل ارتيتا المدير الفني الجديد لنادي آرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تشكيل الجهاز المعاون له.

وظل فريدي ليونجبرج في الجهاز الفني للفريق بعد أن تولى منصب المدير الفني لأرسنال بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني أوناي إيمري.

وضم الجهاز الفني لآرسنال أيضاً كُل من البرت ستويفنبرج وستيف راوند.

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أما راوند فسبق له العمل مع المدير الفني ديفيد مويس في إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وتولى ايناكي كانا بافون منصب مدرب حراس المرمى في أرسنال قادماً من صفوف برنتفورد.

ويلتقي أرسنال مع بورنموث يوم الخميس المقبل بحثاً عن تحسين وضعه في جدول الترتيب في ظل إحتلاله المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي، مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر أرسنال وتشيلسي اليوم مشاهدة مباراة أرسنال مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر مباراة أرسنال اليوم مشاهدة مواجهة تشيلسي بدون توقف.