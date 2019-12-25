رياضة | رونالدو يجهز مفاجأة لميسي في 2020

يتابع البرتغالي كريستيانو رونالدو عن كثب ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة في صراع الثنائي نحو حصد الألقاب الاستثنائية الفردية.

ووفقاً للتقارير الإيطالية، فإن رونالدو لا يزال يفكر في العودة من أجل صفع ميسي وحصد الكرة الذهبية القادمة بعدما فاز بها الأرجنتيني.

وافاد le10sport الفرنسي، أن الوقت بدأ ينفذ بالنسبة للبرتغالي رونالدو والذي سيدخل عامه الـ35 في شهر فبراير المقبل ولكنه سيكون أمامه فرصة حقيقة للتفوق على ميسي في الكرة الذهبية بالعام الجديد.

واشار الموقع إلى أن رونالدو سوف يشارك مع منتخب البرتغال في بطولة اليورو وفي حالة احتفاظ منتخب بلاده باللقب سيكون في وضع جيد للتفوق على ميسي كما أنه أمامه فرصة آخري وهي قيادة يوفنتوس للفوز بدوري أبطال أوروبا.