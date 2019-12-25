رياضة | الكشف عن مفاجأة مدرب برشلونة في السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة التي يجهزها قبل خوض منافسات السوبر الإسباني والتي ستقام في السعودية من 8 إلى 12 يناير المقبل.

افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فالفيردي ينوي إجراء تغيير مفاجئ في تشكيلة برشلونة خلال المشاركة في السوبر الإسباني.

واشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي ينوي الاعتماد على الحارس نيتو أساسياً مع إراحة زميله اندريه تيرشتيجن، بعد المستوي الجيد الذي قدمه نيتو في المباريات الماضية.

وسيلتقي برشلونة أولًا مع أتلتيكو مدريد، وإذا نجح في العبور إلى النهائي، سيلعب مع الفائز من فالنسيا وريال مدريد.