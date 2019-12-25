رياضة | الكشف عن مفاجأة مدرب برشلونة في السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مفاجأة مدرب برشلونة في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة التي يجهزها قبل خوض منافسات السوبر الإسباني والتي ستقام في السعودية من 8 إلى 12 يناير المقبل.
افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فالفيردي ينوي إجراء تغيير مفاجئ في تشكيلة برشلونة خلال المشاركة في السوبر الإسباني.
واشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي ينوي الاعتماد على الحارس نيتو أساسياً مع إراحة زميله اندريه تيرشتيجن، بعد المستوي الجيد الذي قدمه نيتو في المباريات الماضية.
وسيلتقي برشلونة أولًا مع أتلتيكو مدريد، وإذا نجح في العبور إلى النهائي، سيلعب مع الفائز من فالنسيا وريال مدريد.