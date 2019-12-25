رياضة | حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النادي الأهلي في منافسة قوية مع الزمالك على احدي الصفقات المميزة لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

واشتعل الصراع بين قطبي الكرة المصرية على صفقة أسامة جلال مدافع إنبي وذلك بعد تألقه طوال الفترة الماضية خاصة بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الأولمبي.