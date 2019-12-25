رياضة | اليوم.. شبح المركز السابع يطارد جماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. شبح المركز السابع يطارد جماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب جماهير الزمالك مباريات اليوم واضعين أيديهم على قلوبهم، تخوفاً مما سيحدث الليلة من سيناريوهات حزينة.

الزمالك تعادل سلبياً أمس أمام الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيدهما إلى 14 نقطة.

وبهذا التعادل الزمالك حافظ على تواجده في المركز الرابع، بينما تحتل العجلات الحربية المركز الخامس.

في بداية اليوم سيواجه إنبي نظيره حرس الحدود، عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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إنبي يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وفي حالة فوزه سيصعد إلى المركز الرابع، ويهبط الزمالك إلى الخامس.

وعند الساعة الخامسة، سيلاقي سموحة نظيره الجونة، ويحتل الفريق الساحلي المركز السادس برصيد 14 نقطة، وفي حالة فوزه هو الآخر، سيصعد إلى الرابع، ويهبط إنبي للخامس والزمالك إلى السادس.

وفي نهاية مباريات اليوم، يقابل بيراميدز نظيره وادي دجلة، والذي يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة.

إذا تمكن بيراميدز من الفوز أمام وادي دجلة أيضاً، سيصعد إلى المركز الخامس، ويهبط إنبي إلى السادس، ويحتل الزمالك السابع.