شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محافظ الإسماعيلية يستقبل مجلس الدراويش لبحث أوضاع فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل اللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان اليوم فى تمام التاسعة مساء، لبحث الأوضاع المتدهورة التى يشهدها فريق الكرة فى الآونة الأخيرة ولاقت غضب الشارع الإسماعيلاوى.

وتلقى الإسماعيلى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلاً المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

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وأغلق الإسماعيلى صفحة بطولة الدورى بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدار على إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.

واستأنف الفريق تدريباته، أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى بدون راحة عقب الخسارة من ذئاب الجبل، وبدأ المران بالبدلاء والمستبعدين بتدريبات بدنية قوية للاعبين ثم التدريب على سرعة التسليم والتسلم، بالإضافة إلى العرضيات من الجانبين والتسديد على المرمى من خارج المنطقة.

وشهد المران غياب بعض اللاعبين الأساسيين بعد حصولهم على راحة سلبية أمس، وذلك عقب الخسارة أمام المقاولون العرب بالأمس بهدفين نظيفين، وأتم المران بتقسيمة للتدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون والعمل على معالجتها.