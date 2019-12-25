شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جمعية اللاعبين المحترفين يواجه الترسانة وديا عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن مجلس إدارة نادى الشرقية للدخان ونادى الإعلاميين وبعض أندية الصعيد قد طلبوا توقيع عقود مع هؤلاء اللاعبين.
فيما أضاف أن هناك عددا من رؤساء الأندية وبعض المدربين قد تمت دعوتهم لحضور لقاء الترسانة اليوم لمشاهدة هؤلاء اللاعبين من أرض الملعب
وصرح الحاج محمود الأسيوطى رئيس نادى لفينا الأسيوطى سابقا بإعجابه الشديد بالفكرة التى ترعاها الجمعية للموسم الخامس على التوالى.
ويقود منتخب جمعية اللاعبين المحترفين جهازا فنيا على أعلى مستوى تحت قيادة المدير الفنى المتميز أبو العينين شحاتة ومحمد بدر المدرب العام وسيد توفيق مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين بالاسماعيلى، إلى جانب وائل حبيب مدير الكرة والكابتن حمزة عبدالوهاب مديد شئون اللاعبين بالجمعية والمشرف العام على المعسكر ومحمد تركى مدير الاعلام بالجمعية.
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