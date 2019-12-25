شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ16 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الزمالك مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الأهلى والبنك الأهلى مع المعادى وأصحاب الجياد مع الطيران وسموحة مع الأوليمبى والجزيرة مع هليوبوليس والزهور مع طلائع الجيش ومحافظة الفيوم مع حدائق الأهرام والحوار مع جزيرة الورد.
بينما تشهد الجولة الأخيرة فى الدور الأول المقرر لها الثلاثاء المقبل مواجهات بين كل من الأهلى مع الزمالك و6 أكتوبر مع المعادى والطيران مع سبورتنج والأوليمبى مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع أصحاب الجياد وطلائع الجيش مع سموحة وحدائق الأهرام مع الجزيرة وجزيرة الورد مع الزهور والحوار مع محافظة الفيوم.
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