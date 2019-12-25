شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ16 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأربعاء مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ16 بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 /2020.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الزمالك مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الأهلى والبنك الأهلى مع المعادى وأصحاب الجياد مع الطيران وسموحة مع الأوليمبى والجزيرة مع هليوبوليس والزهور مع طلائع الجيش ومحافظة الفيوم مع حدائق الأهرام والحوار مع جزيرة الورد.

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بينما تشهد الجولة الأخيرة فى الدور الأول المقرر لها الثلاثاء المقبل مواجهات بين كل من الأهلى مع الزمالك و6 أكتوبر مع المعادى والطيران مع سبورتنج والأوليمبى مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع أصحاب الجياد وطلائع الجيش مع سموحة وحدائق الأهرام مع الجزيرة وجزيرة الورد مع الزهور والحوار مع محافظة الفيوم.

وشهدت الجولة الـ15 من دورى اليد فوز كل من الزمالك على سبورتنج 24 /21 و 6 أكتوبر على البنك الأهلى 32 /28 و الأهلى على أصحاب الجياد 40 /25 و المعادى على سموحة 31 /25 و الطيران على الجزيرة 27 /18 و الأوليمبى على الزهور 33 /23 و هليوبوليس على محافظة الفيوم 35 /19 و طلائع الجيش على الحوار 37 /28 و حدائق الأهرام على جزيرة الورد 34 /31.