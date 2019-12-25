شكرا لقرائتكم انبي يستضيف حرس الحدود في بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف انبى نظيره حرس الحدود فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أخر ظهور بالمسابقة بينما خسر الفريق السكندرى من المقاولون العرب بهدف دون رد .

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

وطالب حلمى طولان المدير الفنى لانبى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة وخطف النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لانبى فى مباراة اليوم مكون من : "محمود جاد ، رامي صبري، إبراهيم يحيى، علي فوزي، كريم فؤاد ، محمد رزق، حميد ماو، وعبد الرحمن عامر ، محمد بسيوني، محمود قاعود، محمد شريف" .

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وقرر مجلس إدارة إنبى برئاسة زكريا السيد، صرف مكافآت الفريق الخاصة بالفوز على المصرى ووادى دجلة فى الجولتين الثامنة والتاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد تحقيق المكسب فى المباراتين بنتيجتى 1 / 0 و 3 / 2 على الترتيب.

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادى إنبى إن المجلس البترولى برئاسة زكريا السيد قرر أيضًا صرف مكافأة إجادة للفريق عن مباراة وادى دجلة بعد التأخر فى النتيجة بثنائية نظيفة وإنهاء المباراة بالفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة المُثيرة التى نجح الفريق البترولى فى حصد نقاطها وذلك تحفيزاً للاعبين لمواصلة الانتصارات غداً أمام حرس الحدود، فى الأسبوع العاشر من منافسات الدورى.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى بعد التراجع الملحوظ فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام انبى مكون من : " أحمد السعدني - حسن مجدي – خالد سامي – مصطفى محمود – عمرو الحلواني - حامد جمال – محمد أسامة – أنطوني لوكاسا – مصطفى جمال - أحمد شرويدة – محمد جريندو".