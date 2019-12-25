ياسر إبراهيم ينتظم في مران الأهلي اليوم بعد التعافي من الإصابة

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جدة - عمرو شويل ينتظم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، فى مران الفريق الجماعى اليوم ، الأربعاء، بعد الإنتهاء من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة. وخاض ياسر إبراهيم مؤخرًا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى؛ وبات جاهزاً للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بدءاً من اليوم حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق. ويبدأ الاهلي اليوم الأاستعداد لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها السبت المقبل في دوري ابطال أفريقيا بإستاد السلام بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب مباراة الاتحاد السكندري مساء الأثنين الماضي بالدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

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