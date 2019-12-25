شكرا لقرائتكم الزمالك يتخذ اجراءات إحترازية لمنع التمرد بالقلعة البيضاء .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، إجراء تعديلاً بلائحة الفريق لمنع أية حالة تمرد بالقلعة البيضاء، بعد الصور التى تم تداولها فى الفترة الأخيرة للثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسى مرمى الفريق والتى شهدت هجومًا متبادل بينهما والتى حرص الثنائى على نفيها وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك جلسة معهما للتأكيد إن المرحلة الجارية لا تحتمل أي أمر خارج عن النص بالفريق وإنه سيتم توقيع عقوبة على أي لاعب يخالف اللائحة بالخصم من عقده مع إخطار اتحاد الكرة بالخصم الموقع علليه لتطبيقه مباشرة.

وعلى الرغم من نفى أبو جبل وعواد لأمر تبادلهما هجوم عبر موقع تبادل الصور "انستجرام"، إلا إن إدارة الكرة بالقلعة البيضاء أخطرت جميع اللاعبين بكافة الأمور مُجدداً التى تخص اللائحة الموقع عليها جميع اللاعبين، من أجل التزام بها فى إنذار للتنبيه حول كافة المجريات لمنع أي حالة من التمرد داخل الصفوف بسبب مسألة المشاركة من عدمه أو أي أمر فني لمنع التمرد نهائيًا داخل الصفوف البيضاء مع التشديد إن العقوبات قد تصل إلى العرض للبيع فى شهر يناير المقبل لأي عنصر قد يخرج عن النص بالفريق مهما كان اسمه أو مدة استقدامه للانضمام إلى الفريق.

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كانت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، قد نشرت صورة جماعية لحراس مرمى الفريق بعد الصور التى تم تداولها فى الفترة الأخيرة للثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسى مرمى الفريق والتى شهدت هجومًا متبادلاً بينهما والتى حرص الثنائى على نفيها وأكدا أنها صورًا مزيفة ولم يحدث أي هجوم بينهما عبر موقع "إنستجرام".

كما جاءت الصورة الجماعية على هامش المران الجماعى الأخير للفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربى، أمس فى الجولة العاشرة بالدورى الممتاز التى شهدت عودة جنش حارس مرمى الأبيض، لأول مرة، لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق عقب شفائه من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى منذ ما يقرب من ستة أشهر.