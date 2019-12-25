تفاصيل مكالمة اللاعب محمد صلاح للطبيب المعالج لوالدته.. وأول تعليق من الطبيب بعد إهدائه تيشيرت مباراته الأخيرة

أجرى اللاعب الدولى محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى والمتحرف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى اتصالا هاتفيا بالدكتور جمال موسى استشارى الجراحة العامة بطنطا، للاطمئنان على حالة والدته الصحية، والتى أجرى لها عملية جراحية مؤخرا.

واستقبل الدكتور جمال موسى والده اللاعب وخاله عبد العزيز البمبى، وقام اللاعب بالتواصل مع الطبيب على هاتف والدته للاطمئنان على حالتها الصحية، وطمأن الطبيب اللاعب عليها ونجاح العملية الجراحية التى أجريت لها. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وداعب" موسى" اللاعب بعزومته على الغداء على نفقته الخاصة فور وصوله لمصر، ثم أهدت والدة اللاعب طبيبها تيشرت ليفربول للاعب محمد صلاح.



وأعرب مدير المستشفى الجامعي بطنطا الأسبق، والطبيب المعالج لوالدة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بإهداء الفرعون المصري له "الفانلة" الخاصة به والتي ارتداها في المباراة النهائية في بطولة أوروبا. حسبما ذكر موقع "الوطن".

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وقال "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، إنه صديق الأسرة منذ سنوات طويلة وأنه يعتز لما بينهم من صداقة، موضحًا أنه يّعشق نجم منتخب مصر محمد صلاح منذ بدايته الكروية، كما أنه يشاهد جميع مبارياته مع نادي ليفربول.

وأوضح الطبيب المعالج لوالدة اللاعب الدولي محمد صلاح، أنه شعر بالسعادة الغامرة عندما أرسل إليه صلاح التيشيرت الخاص به، مؤكدًا أن الفرعون المصري رفع علم مصر في أكثر مكان تُحارب فيه الدولة المصرية وهذا دليل على وطنية محمد صلاح وحبه الشديد لوطنه.