خالد بيومي : مش عارف اقول الدوري ضعيف ولا الاهلي لوحده في دوري تاني

أبدي الناقد الرياضي خالد بيومي تعجبه عدد النقاط الكبير الذي فقدته الأندية الكبيرة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ما عدا الأهلي الذي حققق العلامة الكاملة.
وكتب "بيومي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إحصائية بعدد النقاط التي فقدتها الأندية الكبيرة.
عدد النقاط المفقودة لكل فريق
المقاولين 8 نقاط
الاتحاد 10 نقاط
الزمالك 12 نقطه
بيراميدز 14 نقطه
المصري 16 نقطه
الاسماعيلي 17 نقطه
الاهلي ولا نقطه
مش عارف اقول الدوري ضعيف ولا الاهلي لوحده في دوري تاني
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