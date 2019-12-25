شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم ينتظم في مران الأهلي اليوم بعد التعافي من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، في مران الفريق الجماعي اليوم، الأربعاء، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية، وخاض ياسر مؤخرًا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى؛ وبات جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بدءاً من اليوم حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق.

ويبدأ الاهلي اليوم الاستعداد لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب مباراة الاتحاد السكندري مساء الإثنين الماضي بالدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

ويستأنف الأهلي، مرانه ظهر اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلاً على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة أمس، على أن يبدأ الفريق اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم.

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ويتسلم رينيه فايلر تقريرًا طبيًا من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك في إطار متابعة المدير الفني وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين الذين غابوا عن التدريبات في الفترة الأخيرة للإصابة، كما يتسلم فايلر تقريرًا عن اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.