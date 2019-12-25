شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف الجونة فى الظهور الأول لـ "بيدرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج سموحة نظيره الجونة فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع الزمالك فى الجولة الماضية فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى إطار نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

وطالب حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بالتركيز الدفاعى لمواجهة قوة هجوم المنافس لخطف النقاط الثلاث ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الجونة مكون من: "الهاني سليمان -رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني -أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح- حسام حسن – رونالد وانجا"

Advertisements

فيما تعد مباراة اليوم هى الظهور الأول للبرتغالى بيدرو مديرًا فنيًا للجونة الذى تولى المسئولية خلفًا لرضا شحاتة الذى قاد الفريق فى مباراتين بشكل مؤقت فاز بهما بعد رحيل الصربى نيبوشا، ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام سموحة مكون من: "محمود الغرباوي، جوناثان أنجويم، خالد صبحي، محمود الجزار، باسم علي، عمرو بركات، أكرم توفيق، سيرج أكا، أحمد حمدي، عمرو عبد الفتاح «عموري»، أحمد ريان".

ويرغب كل الفريقين في خطف النقاط الثلاثة من أجل المضي قدمًا في جدول المسابقة لذا تحدث كل مدرب مع لاعبيه عن أهمية الفوز وخطف النقاط الثلاثة.