شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إلغاء بند "ممارسة الكرة" من شروط الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراحًا بإلغاء بند ممارسة كرة القدم من شروط الترشح لعضوية الجبلاية فى الانتخابات المقبلة التى ستقام عقب أولمبياد طوكيو 2020، على أن يتم السماح لأى شخص تنطبق عليه باقى الشروط من الترشح لعضوية الجبلاية.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدًا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررًا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.

وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني على مطالبة أندية الدوري الممتاز بتحمل جزء من تكاليف استخدام تقنية حكم الفيديو أو الـvar ، والتي تم الاستقرار بنسبة كبيرة على استخدامها في بداية انطلاقة الدور الثاني للدوري الممتاز بعد إنهاء المجلس معظم الاتفاقات الخاصة بتطبيق التقنية والشركات المنظمة للتقنية في الدوري المصري.

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية على سداد كل نادٍ مبلغ يتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه هذا الموسم ويتم سدادها على دفعتين خلال الموسم خاصة أن المباراة الواحدة تكلفت حكم الفيديو بها ستصل إلى 3 آلاف دولار على أن يتم إخطار الأندية بهذا الأمر خلال الساعات المقبلة بينما يتحمل اتحاد الكرة باقي التكاليف ومطالبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تطبيق التقنية لأول مرة في مصر وأفريقيا.