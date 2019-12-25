مرتضى منصور يوجه عدة رسائل للاعبي الزمالك قبل السفر إلى زامبيا

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة دعم لكل اللاعبين قبل السفر إلى زامبيا.

وقام المستشار مرتضى منصور بإجراء اتصال هاتفي باللاعبين عن طريق أحمد زاهر المدير الإداري للفريق في مكالمة جماعية للفريق من أجل التأكيد على مساندته لهم وان مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم قبل المباراة الهامة امام زيسكو يونايتد الزامبي

يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى منصور للاعبين ان عليهم عدم الالتفات لأي انتقادات لهم وأنه يثق في قدرتهم على تخطي تلك النتائج وكامل الدعم لهم منه، ووجه رئيس الزمالك الحديث إلى قادة اللاعبين في الفريق وأصحاب الخبرات للم شمل الفريق قبل المباراة

الهامة لمصالحة جماهير الزمالك، والرد على أي انتقادات بأنهم يقاتلون لأداء ما عليهم لولا بعض الظروف الأخرى الموجهة ضد النادي.وطالب مرتضى منصور اللاعبين بالعودة من زامبيا بحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو استعادة اللقب الأفريقي بكامل الدعم للاعبين والجهاز الفني.ويلعب الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.وغادرت البعثة فجر اليوم في طريقها للوصول لزامبيا لخوض اللقاء.