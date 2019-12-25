رياضة | فايلر يتحفظ على أداء مهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يتحفظ على أداء مهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مروان محسن، غضب من جانب المدرب السويسري رينيه فايلر.

جاء ذلك بعد الفرصة التى أهدرها مروان محسن، خلال لقاء الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد أن انفرد بالمرمى.

وتحفظ السويسرى رينيه فايلر على مستوى مهاجم الأهلي، خلال الفترة الماضية، بسبب إهدار الفرص المتكررة.

وكانت قد نصحت لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، بضرورة منح مروان الفرصة كاملة فى ظل معاناة الفريق فى هذا المركز، بالإضافة إلى صعوبة تسويق اللاعب.

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فايلر عبر عن غضبه الشديد تجاه اللاعب، وذلك خلال حديثه مع معاونيه، بسبب طريقة إهدار مروان لانفراد صريح بالمرمى، على الرغم من أن الفريق يبحث عن نصف فرصة فى المباريات الكبرى.

السويسري لديه تخوف كبير من تأثر الفريق فى المواجهات الإفريقية، بسبب ظاهرة إهدار الفرص السهلة فى المباريات.

وقد خرج مروان محسن من حسابات فايلر فى مباراة الاتحاد السكندري، الذي لعب أمس الإثنين ضمن منافسات الدوري، والتي حسمت لصالح الأهلى برباعية نظيفة.

جدير بالذكر أن الأهلي قد تمكن من الفوز على الإسماعيلي، بهدف دون رد سجله اللاعب وليد سليمان.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.