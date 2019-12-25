رياضة | 5 مباريات مرتقبة لبرشلونة بعد احتفالات أعياد الميلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات مرتقبة لبرشلونة بعد احتفالات أعياد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة حصل على إجازة خاصة من أجل قضاء عطلة أعياد الميلاد وسط انتظار العديد من المواجهات الهامة بعد العودة من هذه العطلة. وجاءت المباريات بالشكل الآتي :-

- إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني في 4 يناير

- برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في 9 يناير وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية.

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- برشلونة وريال مدريد أو فالنسيا في نهائي كأس السوبر الإسباني في 12 يناير في اللقاء المقام في المملكة العربية السعودية.

- برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني في 19 يناير

- برشلونة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا في 22 يناير.