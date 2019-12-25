رياضة | عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أولى خطواته الفعلية من أجل انفصاله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورفض النقاز، في وقت سابق التواجد ضمن تدريبات فريقه منذ مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا، وأعلن انتظاره حتى يتم التواصل معه من جانب مسؤولي الزمالك، وحل مشكلة مستحقاته المتأخرة وهو لم يحدث حتى هذه اللحظة.

وتقدم صباح اليوم حمدي النقاز، بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل فسخ تعاقده ومنحة حرية الرحيل عن القلعة البيضاء، مستندًا إلى أنه لم يتقاضى أي راتب منذ ما يقرب من أربعة أشهر ماضية.

ويستعد الزمالك لاستضافة الإنتاج الحربي، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.