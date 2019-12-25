عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالضربة القاضية.. ملاكم عمره 70 عاما يسقط خصمه ويدخل موسوعة جينيس..فيديو

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

على طريقة سلسلة روكى الشهيرة للممثل الأمريكى، سلفستر ستالون عن الملاكم الإيطالى الأمريكى روكى بابلو، الذى أنهى حياته داخل ساحة الملاكمة بمباراة بعد تخطيه سن الستين عاما وبعد غياب 30 عام عن ساحات النزال فى الجزء السادس والأخير للفيلم 2006، وأستطاع أن يفوز فيها بمجموع الجولات على بطل العالم فى الوزن الثقيل.



ومؤخرا دخل الملاكم الأمريكى ألبرت هيوز، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر ملاكم محترف، محطما رقم الملاكم البريطانى ستيف وورد، الذى خاض نزالا فى عام 2017، وهو فى سن 60 عاما و337 يوما.

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وعاد ألبرت هيوز إلى حلبة الملاكمة بعد 26 عاما على وفاة ابنه، وأوضح سبب عودته، قائلا: "بعد هذه المأساة، وعدت نفسى بالعودة إلى الحلبة وتحطيم الرقم القياسى تكريما له".

وحقق هيوز أول انتصار له منذ 40 عاما، والحادى عشر فى مسيرته الاحترافية من أصل 22 نزالا.

وكان الممثل الأمريكى سلفستر ستالون بدأ سلسلة فى أفلام الحركة عن شخيصة ملاكم إيطالى الأصل هو روكى بابلو ، فى عام 1976، بالفيلم الذى أخرجه جون جى. أفيلدسن، وحاز ثلاث جوائز أوسكار، ورشح لبضع جوائز سواها، واعتبر كثيرون أن السلسلة استوفت حقها ، وانتهت بالفيلم الذى أخرجه سلفستر ستالون "روكى بالبوا" ، 2006.

وتمكن هيوز البالغ من العمر 70 عاما من الفوز على مواطنه تريمين تاونس البالغ من العمر 43 عاما، بالضربة القاضية فى الجولة الثانية للنزال الذى جمعهما في مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية.