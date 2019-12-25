شكرا لقرائتكم سموحة يستدرج الجونة فى عروس البحر المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج سموحة نظيره الجونة فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع الزمالك فى الجولة الماضية فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى إطار نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 14 هدف .

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وطالب حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بالتركيز الدفاعى لمواجهة قوة هجوم المنافس لخطف النقاط الثلاثويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الجونة مكون من : " الهاني سليمان -رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني -أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح- حسام حسن – رونالد وانجا"

فيما تعد مباراة اليوم هى الظهور الاول للبرتغالى بيدرو مديراُ فنياً للجونة الذى تولى المسئولية خلفاً لرضا شحاته الذى قاد الفريق فى مباراتين بشكل مؤقت فاز بهما بعد رحيل الصربى نيبوشا ، ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام سموحة مكون من : "محمود الغرباوي ، جوناثان أنجويم ، خالد صبحي ، محمود الجزار ، باسم علي ، عمرو بركات ، أكرم توفيق ، سيرج أكا ، أحمد حمدي ، عمرو عبد الفتاح «عموري» ، أحمد ريان ".