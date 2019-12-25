شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بـ"بند" سري للإطاحة بـ"بوطيب" بعد عملية الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة نادى الزمالك، على تحديد إمكانية فسخ التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من عدمه، وفقًا لموعد عودته النهائى للفريق حيث سيجرى اللاعب عملية فى الركبة خلال الفترة الجارية وسيتم التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة موعدته للفريق وإخطاره بمسألة استمراره مع الأبيض لنهاية الموسم من عدمه، بعد الاستقرار النهائى حول مصيره بالتشاور مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه يحق لإدارة النادى فسخ التعاقد مع اللاعب وفقاً لعقده فى أي وقت بشرط إخطاره قبل فسخ العقد بأسبوعين، ويتسلح الأبيض بهذا البند حال التوصل لفسخ التعاقد مع المهاجم المغربى وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى خلال الفترة الجارية بعد معرفة موعد عودته للفريق لتحديد إمكانية الاستغناء عنه وضم لاعب جديد حيث يسعى مسؤولى الأبيض لحسم الصفقة التى سيبرمها الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

يذكر أن بعثة الزمالك، تطير فجر اليوم الأربعاء، إلى زامبيا، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما السبت المقبل، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى استقر الفرنسى باتريس كارتيرون على ضم 21 لاعبًا للتواجد فى تلك المباراة وهم نفس المجموعة التى تواجدت ضمن معسكر الأبيض فى لقاء الإنتاج الحربى بالدورى وهم: "محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام فى خط الدفاع، طارق حامد، فرجاني ساسى، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحى فى خط الوسط، مصطفى محمد، عمر السعيد فى خط الهجوم"، وهي نفسها قائمة مباراة الانتاج الحربي التي أقيمت أمس في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.