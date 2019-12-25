شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يخشى مفاجآت المصرى في السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه طلائع الجيش نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة عقب الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فيما تعادل الفريق البورسعيدى مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.

وضم طارق يحيى 20 لاعبًا في قائمة الفريق لمباراة المصري، وضمت القائمة كلاً من: "محمد بسام وكريم طارق وأحمد داوودا وعمرو السيسى وعلى الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وأحمد كابوريا وأحمد علاء وعمرو جمال وفرانك ستيفن وتالا نداى ومحمد سمير ومحمد شحاته ومحمد ناصف وخالد سطوحى ومهند لاشين واسلام سرى وناصر منسى وأحمد سمير".

وشهدت القائمة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والتى غاب على أثرها المباراتين الأخيرتين.

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وطالب طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتلافى الاخطاء الدفاعية التى تضيع مجهود الفريق ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع فى مباراة اليوم مكون من: " محمد بسام - علي الفيل – أحمد علاء – خالد سطوحي – عصام صلاح - محمد شحاتة – مهند لاشين – محمود سامي - كريم طارق – ناصر منسي – أحمد سمير".

فى المقابل شدد ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه استعادة مسيرة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الطلائع مكون من: "أحمد مسعود، كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى - إيزى أيميكا – فريد شوقى – حسين رجب – حسن على -مفتاح طقطق – محمود وادى".