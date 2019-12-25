شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس الغاء بند ممارسة كرة القدم من شروط الترشح لعضوية الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراحا بإلغاء بند ممارسة كرة القدم من شروط الترشح لعضوية الجبلاية فى الانتخابات المقبلة التى ستقام عقب أولمبياد طوكيو 2020 ، على أن يتم السماح لأى شخص تنطبق عليه باقى الشروط من الترشح لعضوية الجبلاية.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.

وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.