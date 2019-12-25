شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم مصير خالد بو طيب بعد جراحة الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة نادى الزمالك، على تحديد إمكانية فسخ التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من عدمه، وفقاً لموعد عودته النهائى للفريق حيث سيجرى اللاعب عملية فى الركبة خلال الفترة الجارية وسيتم التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة موعدته للفريق وإخطاره بمسألة استمراره مع الأبيض لنهاية الموسم من عدمه، بعد الاستقرار النهائى حول مصيره بالتشاور مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك، إنه يحق لإدارة النادى فسخ التعاقد مع اللاعب وفقاً لعقده فى أي وقت بشرط إخطاره قبل فسخ العقد بأسبوعين، ويتسلح الأبيض بهذا البند حال التوصل لفسخ التعاقد مع المهاجم المغربى وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى خلال الفترة الجارية بعد معرفة موعد عودته للفريق لتحديد إمكانية الاستغناء عنه وضم لاعب جديد حيث يسعى مسؤولى الأبيض لحسم الصفقة التى سيبرمها الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.