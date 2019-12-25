علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيف في الجولة العاشرة من الدوري المصري. وكتب "أديب" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : ممكن حد يفهم الباشا مدرب الاهلى ان عندنا في مصر ممكن تكسب الماتش بجون او اتنين على اقصى تقدير يعنى مش محتاج تعمل كرتفال اهداف وأضاف : حد يشرحله انه فارق بنفط كتير عن اي نادي في المحروسه فموضوع الاهداف ده مش مهم خلوه يراعى مشاعر البيت الابيض مش بتاع ترامب بتاع الزمالك

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كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب: حد يفهم مدرب الاهلى أنه ممكن يكسب بجون او اتنين مش محتاجة كرنفال اهداف يعني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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