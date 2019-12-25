«رضا عبدالعال» تعليقًاعلي تعادل الزمالك :مش عارف تكسب الإنتاج الحربي..هتاخد الدوري إزاي؟

شن الكابتن "رضا عبد العال"، المدير الفني لنادي بلدية المحلة ونجم الأهلي والزمالك السابق،هجوماً لاذعاً علي لاعبي الزمالك بعد التعادل مع فريق الإنتاج الحربي. وقال "عبدالعال" خلال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "يوتيوب" : كيف سنبرر تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي لو لم تستطع الفوز أمام الإنتاج فكيف ستفوز بالدوري.. هل هذا فريق قادر على التتويج باللقب؟ الحمدلله على تتويج الزمالك بالكأس Advertisements وطالب المدير الفني لنادي بلدية المحلة رئيس النادي الابيض المستشار "مرتضي منصور" بفسخ التعاقد مع لاعبي الفريق وتصعيد 5 أو 6 لاعبين من قطاع الناشئين فلايوجد ما يبكي عليه خلال الموسم الجاري

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