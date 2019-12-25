رونالدو يرفض الميدالية الفضية حزناً على خسارة السوبر الإيطالي









اسماء السيد - أبدى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حزنه الشديد في أعقاب خسارة يوفنتوس للقب كأس السوبر الإيطالي بعد السقوط امام لاتسيو بثلاثة اهداف لهدف على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض".

هذا وظهر رونالدو حزيناً بعد الخسارة ، خاصة انها الثانية ليوفنتوس هذا الموسم على يد لاتسيو ، والذي تفوق عليه بذات النتيجة في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي .

وعبر رونالدو عن حزنه وعدم تجرعه لهذه الخسارة من خلال الاستغناء عن الميدالية الفضية التي منحت له بعد حلول الفريق في المركز الثاني.

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هذا واظهر مقطع مصور بأن رونالدو لم ينتظر سوى ثوانٍ قليلة لينتزع الميدالية من عنقه، وعلامات الحزن والتأثر بادية على وجهه، مما يعكس عدم تقبله للخسارة .

واعاد رونالدو بتلك الصورة الحزينة الأذهان إلى حفل التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" عندما أحرزها ليونيل ميسي، بينما هو اكتفي بالمركز الثاني .

يشار الى أن رونالدو تعرض إلى مواقف صعبة منذ انتقاله إلى يوفنتوس في صيف عام 2018 ، حيث فشل في إحراز الجوائز القارية و العالمية الكبرى لعامي 2018 و 2019 ، كما اقصى مع يوفنتوس بطريقة صعبة في الدور الربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الخسارة على ارضه من نادي أياكس امستردام الهولندي .

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