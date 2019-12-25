شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص رامي ربيعة قبل مران اليوم بسبب "الضامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران اليوم، الأربعاء، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة بلاتنيوم ستارز المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد السلام ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعاني رامي ربيعة من إصابة في العضلة الخلفية، إلا أن الجهاز الطبي قلل من خطورة الإصابة مؤكدًا أنها عبارة عن شد في العضلة وأنها لم تصل لدرجة التمزق.

وفضّل الجهاز الفنى عدم المجازفة برامى ربيعة بعد إصابته أمام الإسماعيلي ولعب سعد سمير بدلاً منه، كما تم استبعاد اللاعب من مواجهة الاتحاد السكندري التى أقيمت أول أمس، الإثنين، فى الدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يتحدد موقف ربيعة من التدريبات والمباريات خلال مران اليوم، ويستأنف الأهلي، مرانه ظهر اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلاً على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة أمس، على أن يبدأ الفريق اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم.

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ويتسلم رينيه فايلر تقريرًا طبيًا من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك في إطار متابعة المدير الفني وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين الذين غابوا عن التدريبات في الفترة الأخيرة للإصابة، كما يتسلم فايلر تقريرًا عن اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.