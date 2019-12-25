مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25/ 12 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 25 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة انبى وحرس الحدود على ستاد بتروسبورت ومباراة سموحة والجونة على ستاد الاسكندرية ومباراة طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى على ستاد السويس الجديد ومباراة بيراميدز ووادى دجلة على ستاد الدفاع الجوى، حيث تقام مباراة انبى وحرس الحدود فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت فى مواجهة يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أخر ظهور بالمسابقة بينما خسر الفريق السكندرى من المقاولون العرب بهدف دون رد.

موعد مباراة إنبى وحرس الحدود

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 أهداف

موعد مباراة سموحة والجونة

تقام مباراة سموحة والجونة فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الاسكندرية فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع الزمالك فى الجولة الماضية فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى إطار نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

موعد مباراة طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد فى مواجهة يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة عقب الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فيما تعادل الفريق البورسعيدى مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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موعد مباراة بيراميدز ووادى دجلة

تقام مباراة بيراميدز ووادى دجلة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل بيراميدز مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة فيما خسر وادى دجلة من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.