شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يوضح حقيقة هروب مدرب أحمال الزمالك وضم عنصر جديد لجهاز كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة هروب اليونانى أنطونيو بعد ما تم تداوله بشأن هذا الأمر عقب غياب مدرب الأحمال عن مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي، فى الجولة العاشرة بالدورى الممتاز، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبي، وجاء ذلك خاصة أن مدرب الأحمال تغيب عن رحلة الفريق التى توجهت إلى زامبيا فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة زيسكو التى ستقام بين الفريقان، يوم السبت المقبل، فى الجولة الثالثة من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى فى تصريحات لليوم السابع، إن غياب أنطونيو عن رحلة زامبيا كان مقرر له قبل غيابه عن التواجد فى لقاء الإنتاج، حيث كان سيستمر فى القاهرة من أجل تدريب المستبعدين عن تلك الرحلة ثم تقدم بطلب للسفر إلى بلاده لوجود ارتباطات عائلية لديه سيقوم بإنهائها.

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كما أوضح أمير مرتضى، أن هناك مدرب أحمال آخر سيتم ضمه إلى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خلال الفترة الجارية، بناء على طلب المدرب الفرنسى من أجل إعداد المستبعدين والمصابين وتجهيزهم للمباريات والمشاركات المختلفة وسيكون بمثابة مدرب أحمال ثانى فى الجهاز المعاون مع اليونانى أنطونيو.

وتعادل الزمالك سلبيا مع الإنتاج الحربي، أمس الثلاثاء، فى المباراة التى جمعت بين الفريقان على ستاد السلام، فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز وتوجهت بعثة الزمالك إلى زامبيا بقائمة تضم كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - اسلام جابر - محمود الونش فى خط الدفاع - طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقى - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.