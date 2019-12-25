محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نقدم لكم "ملف" لأبرز أحداث يوم الثلاثاء 24 من شهر ديسمبر.
غياب حازم إمام.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك في مواجهة زيسكو بزامبيا
رضا الويشي عاد ليسجل بعد 8 سنوات.. هل يتذكره جماهير الأهلي؟
حالة تحكيمية بمباراة الزمالك والإنتاج تثير جدلا بين الخبراء ولاعبين قدامى
الزمالك يتلقى رقما سلبيا لم يتحقق منذ 2014
الخطيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا
رغم إيقافه.. بالصور: مرتضى منصور يصل ملعب السلام لحضور مباراة الزمالك والإنتاج
كرة سلة.. الأهلي يفوز على الزمالك في دوري السوبر
الزمالك يهدر النقطة الـ12 بالتعثر أمام الإنتاج الحربي
ماذا يحدث لميدو؟ المقاصة يواصل نزيف النقاط أمام نادي مصر
رسميًا.. الدحيل القطري يتعاقد مع ماندزوكتش
فضل الله يوضح: ما هي "عقوبة التوبيخ" الصادرة بحق سيد عبدالحفيظ؟
بعد قرار إيقافه.. رضا عبد العال يدير البلدية من المدرجات
باللوائح .. موقف الزمالك بعد مخالفة مرتضى منصور لعقوبة لجنة الانضباط
"استادات" تحصل على تنظيم جائزة الأفضل في أفريقيا
"التوبيخ".. لفت نظر شديد اللهجة.. استخدمها يويفا ضد تركيا.. وقد تصل للحرمان من النشاط
اتحاد الكرة يقرر إيقاف مرتضى وفرج عامر.. ويُوبخ عبدالحفيظ
ليفربول يُعلن طبيعة إصابة تشامبرلين.. وكلوب لا يعلم موعد عدته
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الزمالك والإنتاج.. وتوبيخ سيد عبد الحفيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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