رئيس سموحة يكشف قرار "مجلس النواب" بعد إيقافه ومرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لا يجوز وفقا للدستور والقانون بعد قرار مجلس النواب مؤخرا.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت إيقاف فرج عامر ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمباراة وغرامة 50 ألف جنيه، بجانب إيقاف ومنع مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وحضر مرتضى منصور مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بالجولة العاشرة بملعب استاد السلام.

ومن جانبه قال فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات لقناة "القاهرة والناس" "احترم كل الأطراف، لكن التعليق على الأحداث جزء من كرة القدم، لم أقل أي أمر غير واقعي، تحدثت عن مراقب المباراة".

وأكمل "طلبت من اتحاد الكرة اعادة النظر في القرار".

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وصرح "اللجنة التشريعية في مجلس النواب اصدرت بيان وقرار بأنه لا يجوز توقيع أي عقوبة تأديبية أو إدارية على أي نائب إلا بعد الحصول على موافقة مجلس النواب، الأمر يخصني وكذلك مرتضى منصور رئيس الزمالك".

وأكمل "مجلس النواب أكد أن هذا الأمر مخالف للدستور والقانون، اللجنة الأولمبية عندما اتخذت قرارات ضد مرتضى منصور، اصطدمت بهذا الأمر".

وشدد "بالنسبة لي، أحترم الجميع، كرة القدم ليست داخل الملعب فقط، وجمال كرة القدم في الأحداث والتعليق على كل التفاصيل الخاصة بها، بالطبع أنا ضد التطاول، واعتذر عن كلمة كذاب التي صرحت بها، كان يمكن أن اختار لفظ أخر".

وصرح "لكن بالطبع من حقي أن أقوم بالتعليق على قرارات الحكام وانتقادهم، يجب أن يكون هناك مساحة لكي يخرج المسؤول ويعبر عما بداخله طالما هناك عدم تطاول أو ذكر أشياء لم تحدث، لا يوجد تطوير أو تقدم بدون نقد".

واختتم "لا مشكلة لدي في تقديم الاعتذار اذا اخطأت، أنا رجل ملتزم وسأحترم قرار اتحاد الكرة رغم أن البرلمان أصدر بيان يؤكد عدم قانونية تلك العقوبة نظرا لكوني نائب في البرلمان، لكن في نفس الوقت لن أحضر المباراة".