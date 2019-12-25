مصدر في الزمالك يكشف لمصراوي موقف حازم إمام من مواجهة زيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، عن بعثة الفريق الأبيض لمواجهة زيسكو الزامبي.

وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، استبعاد حازم إمام من رحلة السفر مع الفريق لمباراة زيسكو بسبب الإصابة بكدمة قوية في السمانة.

وغادر حازم إمام ملعب مباراة الزمالك والانتاج الحربي متأثراً بإصابته قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، لعدم القدرة على استئناف اللقاء.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى زامبيا خلال الساعات المقبلة، استعدادا لمواجهة زيسكو مساء السبت المقبل، بالجولة الـ 3 لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.