باسم مرسي: مستعد للعودة للزمالك حال طلبهم ضمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي، إنهم مستعد للعودة مرة أخرى للزمالك حال طلب مسؤوليه التعاقد معه.
باسم مرسي، شارك مع فريقه الإنتاج الحربي في مباراته أمام نظيره الزمالك مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وأضاف مرسي، في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر، عقب المباراة:"لا تواجهني مشكلة مع الإنتاج وسعيد وسط صفوفه ولكن إذا طلب الزمالك عودتي سأوافق، لعبت 4 مواسم بصفوف الزمالك وسجلت أكثر من 50 هدفًا".
وعن مشوار الزمالك في الدوري، قال لاعب الإنتاج:"هو فريق كبير وأتمنى عودته مرة أخرى ولكنه يواجه سوء حظ وإن شاء الله يعود في أقرب وقت وجمهور الزمالك تحمل الصعوبات ولازال الموسم به 4 بطولات ينافس عليها الفريق والدوري أيضًا مازال في الملعب".
وأوضح باسم مرسي أنه كان يتمنى التسجيل أمام الزمالك ولكنه لم يكن ليحتفل بالهدف، مضيفًا:"مصدر رزقي هو الإنتاج وأبذل قصارى جهدي معه".
وأتم حديثه بالإشارة إلى أن الأهلي يظهر بصورة جيدة خلال الموسم الجاري:"لديه مدير فني محترم يؤدي معه الفريق بصورة جيدة".
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