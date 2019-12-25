صور .. بعثة الزمالك تغادر القاهرة للقاء زيسكو يونايتد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متوجهه إلى أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف بعدها تمكث ترانزيت ساعة ونصف قبل أن تطير إلى مدينة ندولا الزامبية في التاسعه صباح اليوم لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل في مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد أعلن عن قائمة

مباراة زيسكو يونايتد وضمت كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن -

احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

وتوجه هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى زامبيا وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي إلى زامبيا في وقت سابق لترتيب كل أوضاع استقبال الفريق من حيث معاينة فندق الإقامة والملعب الذي سيتدرب عليه الفريق ويحتضن اللقاء وهو ملعب ليفي مواناواسا بالمدينة ندولة الزامبية.