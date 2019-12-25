رسميًا | صفقة قياسية لنجم يوفنتوس مع الدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري، الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صفقة إنتقال حر.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “نجحت إدارة الفريق اليوم في حسم ملف التعاقد مع المهاجم الكرواتي لاعب فريق يوفنتوس الايطالي في صفقة إنتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه بعد أن تم التوافق على كُل شروط التعاقد ما بين اللاعب وإدارة النادي”.

ولم يكشف النادي عبر موقعه عن مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.

ويعد ماندزوكيتش المولود في 21 مايو من عام 1986 بمدينة سلافونسكي برود الكرواتية أحد أهم المهاجمين الذين مروا على الكرة الكرواتية بل يعد هو ثاني اكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع منتخب بلاده.

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مسيرة اللاعب الإحترافية بدأت في العام 2004 حينما أنضم لنادي مارسونيا، والذي أنتقل منه الى نادي ان كي زغرب في 2007، وبعد ذلك تحول لنادي دينامو زغرب أحد ـهم الأندية الكرواتية وأستمر معه لثلاث مواسم انتهت في موسم 2010.

بعدها بدأ مسيرة احترافه الخارجي التي بدأت في الدوري الالماني مع نادي فولفسبورغ، لينتقل منه لنادي بايرن ميونيخ الألماني في عام 2012.

وفي عام 2014 غادر ماندزوكيتش ألمانيا متوجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث أنضم لنادي أتلتيكو مدريد لموسم واحد، لينتقل بعدها إلى إيطاليا حيث أنضم إلى نادي يوفنتوس في عام 2015 ليستمر مع نادي “السيدة العجوز” لأربع مواسم متتالية.

ونجح ماندزوكيتش في الفوز بجائزة أفضل لاعب كرواتي مرة واحدة في مسيرته في عام 2012 بعد تألقه الواضح مع نادياً فولفسبورغ وبايرن ميونيخ الألمانيين.