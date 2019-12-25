أرتيتا يختار جهازه المعاون في آرسنال

كشف ميكيل ارتيتا المدير الفني الجديد لنادي آرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تشكيل الجهاز المعاون له. وظل فريدي ليونجبرج في الجهاز الفني للفريق بعد أن تولى منصب المدير الفني لأرسنال بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني أوناي إيمري. وضم الجهاز الفني لآرسنال أيضاً كُل من البرت ستويفنبرج وستيف راوند. ويعمل ستويفنبرج حالياً في الجهاز الفني لمنتخب ويلز تحت قيادة ريان جيجز، وسيتولى المنصبين معاً حتى يورو .2020 Advertisements أما راوند فسبق له العمل مع المدير الفني ديفيد مويس في إيفرتون ومانشستر يونايتد. وتولى ايناكي كانا بافون منصب مدرب حراس المرمى في أرسنال قادماً من صفوف برنتفورد. ويلتقي أرسنال مع بورنموث يوم الخميس المقبل بحثاً عن تحسين وضعه في جدول الترتيب في ظل إحتلاله المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي.

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