مختار مختار يفسر سبب اكتفاء الانتاج الحربي بنقطة أمام الزمالك

أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي أن ضغط المباريات في الفترة الأخيرة أثر على اللاعبين بشكل كبير خلال مباراة الفريق التي أقيمت اليوم الثلاثاء أمام الزمالك وإنتهت بالتعادل السلبي.

وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :”خرجنا بنتيجة إيجابية هي التعادل، وكان هدفنا منذ البداية هو الفوز لكن التعادل نتيجة إيجابية في النهاية”.

وأضاف :”باسم مرسي كان مميزاً في لقاء اليوم وقدم أفضل مستوى لديه وتعامل مع المواقف المختلفة بشكل جيد، وفي الشوط الثاني مجهوده كان كبير، وكان بمثابة محطة مهمة في وسط الملعب وهذا يرجع إلى خبراته الكبيرة”.

وأوضح :”إذا ركز لاعبو الإنتاج في هجمة مرتدة واحدة كان من الممكن أن ننجح في التسجيل لكن في النهاية الخروج بالتعادل نتيجة إيجابية”.