رياضة | نادي الشارقة الإماراتي يعلن غياب نجم الفريق لمدة شهرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الشارقة الإماراتي يعلن غياب نجم الفريق لمدة شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن خبر صادم لمشجعي الفريق، حيث أعلنت إدارة النادي غياب البرازيلي إيجور كورنادو عن الفريق لمدة شهرين بسبب الإصابة.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بقطع كامل في العضلة الضامة.

وأضاف النادي أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على أن يعود بعدها للخضوع لفترة تأهيل.

كان اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الفريق أمام حتا في دور الـ16 بكأس رئيس دولة الإمارات والتي انتهت بفوز الشارقة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1.