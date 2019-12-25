رياضة | بعد كهربا.. الأهلي يكشف عن صفقته الشتوية الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كهربا.. الأهلي يكشف عن صفقته الشتوية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم صفقته الشتوية الثانية، بعد اتمام التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة «الحدث اليوم»: «في خطوات متقدمة بشأن الصفقة الشتوية الثانية، لكن الإعلان عنها يفضل عدم الاستعجال تحسبًا لأي تغيير أو أحداث تكون خارجة عن إرادتنا».

وواصل مدير الكرة بالأهلي: «شهر يناير 31 يوما، من الممكن الاستفادة من الصفقات الشتوية بداية من الشهر، ولكن هناك 30 يومًا، نسير في خطوات جيدة لن أنكرها، الاتجاه إيجابي، فالأمور التعاقدية قد لا تكون مناسبة على المستوى المادي سواء مع اللاعب أو ناديه».

وأنهي مدير الكرة بالنادي الأهلي حديثه: «لن أحدد مركزًا محددا وتحدث مفاجأة في التدريبات تنقل أفكارنا وحساباتنا لدعم مركز آخر».