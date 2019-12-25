رياضة | حصاد الجولة الـ 10 في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الجولة الـ 10 في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت 6 مباريات في الأسبوع العاشرة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني، حيث شهدت تلك الجولة تحقيق 5 إنتصارات وتعادل سلبى وحيد.

شهدت اللقاءات إحراز 13 هدف منهم 6 أهداف في الشوط الأول مقابل 7 في الشوط الثاني، وتحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في 4 مباريات، والفوز بهدف في مباراة وتعادل سلبى في مباراة.

ثم احتساب 5 ركلات جزاء ثم تسجيل 3 ضربات جزاء عن طريق إيهاب المصري لاعب الإعلاميين في مباراة الفيوم، وثم تسجيل ركلتي جزاء في مباراة المنيا مع طهطا سجل لاعب المنيا محمد سماره ولاعب طهطا محمد عبد القادر، وثم أهدار ركلتي جزاء عن طريق محمد عبد الحميد ميدو لاعب الألومنيوم في مباراة ديروط، ومحمد عبد السميع لاعب سوهاج في مباراة شبان قنا .

أهداف ونتائج الجولة

صعد فريق البنك الأهلي على القمة بعد فوزه خارج ملعبة على فريق بنى سويف بهدف إسلام صلاح سولارى.

وفاز الإعلاميين على فيق الفيوم بهدفين مقابل هدف تقدم الإعلاميين بهدف في الشوط الأول بضربة جزاء عن طريق إيهاب المصري وتعادل أحمد عادل للفيوم في الشوط الثاني، وسجل أبو بكر محمد هدف الفوز للاعلاميين.

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وفاز فريق المنيا على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف محمد سماره من ضربة جزاء وتعادل محمد عبد القادر لطهطا من ضربة جزاء أيضا في الشوط الثاني وخطف عمرو عثمان هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وحقق فريق الألومنيوم الفوز على ديروط بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الألومنيوم، محمد عبد الحميد ميدو ومصطفى ناصر، وسجل هدف ديروط إبراهيم سعيد، وأهدر محمد عبد الحميد ميدو ضربة جزاء.

وفاز فريق بترول أسيوط على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف سجل هدفين بترول اسيوط محمود كمال ومصطفى شلبى وسجل محمود علاء هدف تليفونات بني سويف.

وتعادل فريق سوهاج مع شبان قنا بدون أهداف وأهدر محمد عبد السميع لاعب سوهاج ضربة جزاء.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 21 نقطة

2- بني سويف 20 نقطة

3- الألومنيوم 19 نقطة

4- شبان قنا 18 نقطة

5- التليفونات 15 نقطة

6- المنيا 14 نقطة

7-بترول أسيوط 14 نقطة

8- الإعلاميين 13 نقطة

9- سوهاج 12 نقطة

10-الفيوم 10 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط