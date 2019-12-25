عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليفربول يطالب الاتحاد الإنجليزي يتغيير لوائحه من أجل شعار مونديال الأندية

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن أن نادي ليفربول طلب من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إعادة النظر في قرارهم الذي يمنع الفريق من وضع شارة بطل العالم على القمصان، حيث طلب الريدز من الاتحاد التفكير في الأمر والسماح للفريق بوضع الشارة خلال مبارياته في الدوري، بدلاً من الوضع الحالي الذى يمنع الريدز من وضع الشعار.



وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الريدز خاطب الاتحاد الإنجليزي رسميا للسماح له بوضع شارة الحصول على مونديال الأندية على القميص، وأعلن ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أنه لن يتمكن من وضع شعار كأس العالم للأندية على قميصه في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحق للنادي الفائز بلقب مونديال الأندية وضع شعار بطل العالم على قميصه حتى إعلان الفائز بلقب البطولة في النسخة التالية.

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وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت الماضي على فلامنجو البرازيلي بهدف دون مقابل، سجله المهاجم البرازيلي فيرمينو في الدقيقة 99 بعد اللجوء إلى الاوقات الاضافية بعدما انتهى الوقت الاصلي من عمر المباراة بالتعادل السلبي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول "سيسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للنادي بوضع شارة مونديال الأندية على قميص الفريق في مبارياته في دوري أبطال أوروبا، بينما لن يظهر الشعار الذهبي المميز على قميص الفريق في لقاءاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، أما في كأس الاتحاد الإنجليزي، فإذا أراد الفريق أن يضع أي شارة جديدة على قميصه، فعليه أن يتقدم بطلب رسمي للقيام بذلك".

وحول قواعد وضع شارة البطولة على قمصان الفرق الفائزة بها، قال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريح للموقع الرسمي لنادي ليفربول "وفقًا للقواعد، يحق للفريق الفائز بمونديال الأندية وضع شارة البطولة على قميصه من يوم فوزه باللقب وحتى اليوم الأخير من النسخة التالية من البطولة".

وأضاف: "يحق للفريق الحالي فقط وضع الشارة على قميصه الذي يخوض به مبارياته الرسمية، مما يعني عدم جواز وضعه على القمصان الكلاسيكية أو أطقم التدريبات أو أي منتجات أخرى".