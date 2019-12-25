عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاتحاد الإنجليزى يرفض استئناف طرد سون نجم توتنهام

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي توتنهام الإنجليزي حول رفع الإيقاف عن المهاجم الكوري الجنوبي هيونج -مين سون على العقوبة البالغة الإيقاف 3 مباريات نتيجة الطرد المباشر الذي تعرض له أمام تشيلسي يوم الأحد الماضي في الجولة الـ18 من البريميرليج، والتي انتهت بخسارة السبيرز بهدفين دون رد، حيث تعرض سون للطرد خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد بملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك بعد تدخل عنيف على أنطونيو روديجر مدافع البلوز، وقد أفادت تقارير صحفية إنجليزية عن توقيف مشجع لتشيلسي على خلفية إساءات عنصرية وجهها إلى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، خلال مباراة فريقه توتنهام ضد ضيفه اللندني والتي شهدت أيضًا إساءات لمدافع تشيلسي الألماني أنطونيو روديجر.



وأثارت المباراة ضجة واسعة بسبب الإساءات العنصرية لروديجر من قبل مشجعي توتنهام، بعد حادثة على أرض الملعب بينه وبين سون أدت إلى طرد الأخير بعد العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو VAR.

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وتوقف اللقاء لبعض الوقت في الشوط الثاني بسبب الإساءة للمدافع ذي البشرة السوداء، مع إطلاق القيمين على الملعب نداءات عبر مكبرات الصوت قالوا فيها إن "تصرفًا عنصريًا من قبل المشجعين يؤثر على المباراة".

وعلى رغم أن التركيز انصب على ما تعرض له روديجر، أفادت تقارير صحفية في وقت متأخر ليل الإثنين، لاسيما لصحيفة "الجارديان" وشبكة "سكاي سبورتس"، عن توقيف مشجع لتشيلسي على خلفية إساءات عنصرية وجهها إلى اللاعب الكوري الجنوبي.

وأكدت شرطة لندن توقيف شخص على خلفية شبهة الإساءة العنصرية خلال المباراة، من دون أن تحدد إلى أي نادٍ ينتمي، وأوضحت الشرطة أن المشجع طرد من الملعب وأوقف خلال المباراة.