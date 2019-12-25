شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه المصري باستاد السويس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه طلائع الجيش نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة عقب الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فيما تعادل الفريق البورسعيدى مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة .

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 10 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 7 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

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وطالب طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتلافى الاخطاء الدفاعية التى تضيع مجهود الفريق ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع فى مباراة اليوم مكون من : " محمد بسام - علي الفيل – أحمد علاء – خالد سطوحي – عصام صلاح - محمد شحاته – مهند لاشين – محمود سامي - كريم طارق – ناصر منسي – أحمد سمير".

فى المقابل شدد ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه استعادة مسيرة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الطلائع مكون من :" أحمد مسعود ، كريم العراقى – أحمد شوشه – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى - إيزى أيميكا – فريد شوقى – حسين رجب – حسن على -مفتاح طقطق – محمود وادى".