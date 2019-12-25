باسم مرسي : سجلت أكثر من 50 هدفًا للزمالك .. وإذا طلب مني العودة سأوافق

قال "باسم مرسي"،مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي أن نادي الزمالك، يعاني هذا الموسم من سوء توفيق كبير,وحالة الفريق كله غير جيدة .

وتابع "مرسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" :حصدنا نقطة ثمينة أمام فريق كبير بحجم نادي الزمالك، أدينا ما علينا في اللقاء وأتمنى التوفيق لنا ولنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة

Advertisements

وأختتم تصريحاته قائلا : لا تواجهني مشكلة مع الإنتاج وسعيد وسط صفوفه ولكن إذا طلب الزمالك عودتي سأوافق، لعبت 4 مواسم بصفوف الزمالك وسجلت أكثر من 50 هدفًا